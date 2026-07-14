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Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:52

Avcılar'da boş araziye kaçak moloz döken 2 araç sahibine ağır fatura kesildi!

Avcılar'da boş araziye moloz döken iki araç sahibi kameralara yakalandı. Zabıta ekiplerince plakaları belirlenen kişilere çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 100 bin TL ceza kesildi.

DHA Yaşam
Avcılar’da boş araziye kaçak moloz döken 2 araç sahibine ağır fatura kesildi!
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Yeşilkent Mahallesi'nde kamyonet ve hafif ticari araçla gelen kişilerin, getirdikleri moloz ve atıkları boş araziye döktüğü anlar, belediye ekiplerince daha önce bölgeye yerleştirilen güvenlik kameralarınca kaydedildi.

100 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Görüntüleri inceleyen zabıta ekipleri, araç plakalarını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından araç sahiplerine ulaşan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 100 bin lira idari para yazdı.

Belediye yetkilileri, moloz ve atıkların belediyeye bildirmesi halinde düşük ücretlerle toplanıldığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AVCILAR

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Avcılar'da boş araziye kaçak moloz döken 2 araç sahibine ağır fatura kesildi!
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