Avcılar’da ’kiracı evi yaktı’ iddiası: Patlama sesine uyandık!

Ev sahibinin oğlu Hilmi Yılmaz, "Kiracıyla sorun vardı, bin lira kira veriyordu, 2 bin lira yapalım dedik. O da, 'Zam yapmam, bin lira ya veririm ya da vermem' dedi. Karakola gittik, 'Ben bu evi yakarım' dedi. Sonuç böyle oldu' dedi. Ev sahibinin eşi Semiha Yılmaz, "Çocuklarını aldı götürdü evden, sonra tekrardan gelip valiz dolduruyor. 03.00-04.00 gibi eşiyle burayı ateşe verdiler. Sonra eşiyle birlikte gittiler. Biz patlama sesine uyandık" dedi.