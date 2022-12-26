Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da 'kiracı evi yaktı' iddiası: Patlama sesine uyandık!
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:30 Son Güncelleme: 26.12.2022 11:33

Avcılar'da 'kiracı evi yaktı' iddiası: Patlama sesine uyandık!

İstanbul Avcılar'da kiracısının yaktığı iddia edilen evin sahibi Mehmet Yılmaz, "Bana, 'Senin evi yakarım' dedi. Ben de 'sen de içindesin, sen de yanarsın dedim', karakola gittik. 4 saat sonra eve benzin döktü" dedi. Ev sahinin oğlu Hilmi Yılmaz ise, bin lira olan kirayı 2 bin lira yapmak istediklerini, kiracının zam yapmayacağını, kirayı bile ödemeyebileceğini söylediğini anlattı. Ev sahibinin eşi Semiha Yılmaz ise "Çocuklarını aldı götürdü evden. Sonra yeniden gelip valiz hazırladılar. 03.00 veya 04.00 gibi eşiyle birlikte daireyi ateşe verip, gittiler. Patlama sesine uyandık" diye konuştu.

DHA
Avcılar’da ’kiracı evi yaktı’ iddiası: Patlama sesine uyandık!

Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katındaki kiracı, üst katında oturan ev sahibiyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. İddiaya göre, evi boşaltmasını isteyen ev sahibi ile geçtiğimiz günlerde tartışan kiracı, evi yakmakla tehdit etti. Daireden 04.00 sıralarında ise alevler yükseldiğini görenler ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, üst katlarda oturanları tahliye etti. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

"EVİ YAKARIM" DEDİ
Ev sahibi Mehmet Yılmaz, "Alttaki kiracı geldi yanıma, uzun uzun konuştuk. Bana 'Senin evi yakarım' dedi. Sen de içindesin, yanarsın dedim. Karakola gittik, sonra saat 04.00'te eve benzini döktü. Ben peşine koştum ama taksiye bindi gitti" dedi.

Ev sahibinin oğlu Hilmi Yılmaz, "Kiracıyla sorun vardı, bin lira kira veriyordu, 2 bin lira yapalım dedik. O da, 'Zam yapmam, bin lira ya veririm ya da vermem' dedi. Karakola gittik, 'Ben bu evi yakarım' dedi. Sonuç böyle oldu' dedi. Ev sahibinin eşi Semiha Yılmaz, "Çocuklarını aldı götürdü evden, sonra tekrardan gelip valiz dolduruyor. 03.00-04.00 gibi eşiyle burayı ateşe verdiler. Sonra eşiyle birlikte gittiler. Biz patlama sesine uyandık" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar'da 'kiracı evi yaktı' iddiası: Patlama sesine uyandık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA