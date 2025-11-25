Avcılar'da feci kaza: İş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı! 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinde yaşandı. İş makinesi taşıyan TIR, cadde üzerindeki üst geçide çarptı. Kazada TIR şoförü ve yanındaki yolcu yaralandı. Üst geçitte ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı | Video