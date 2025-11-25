Avcılar'da feci kaza: İş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı! 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı | Video