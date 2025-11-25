Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı | Video

25.11.2025 | 12:56

Avcılar Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçide çarptı. Kazada TIR şoförü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.