Avcılar’da film gibi operasyon! Uyuşturucu satıcısına polisten kurye taktiği: Görünce yere atıp…

POLİSTEN KURYE TAKTİĞİ

Güvenlik kameralarına yakalanmamak ve şüphelinin içerideki delilleri yok etmesini engellemek isteyen polis, zekice bir yöntem kullandı. Nöbetçi savcılıktan alınan izinle adrese giden ekiplerden bir polis memuru, kurye kılığına girerek dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, evde geniş çaplı arama yaptı. Evde yapılan aramalarda; satışa hazır vaziyette şeffaf klipsli 8 poşet içerisinde toplam 125,68 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve cep telefonu ele geçirildi.