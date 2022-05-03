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Giriş Tarihi: 3.5.2022 10:09

Avcılar’da korkutan yangın! 2 kişi dumandan zehirlendi

İHA
Avcılar’da korkutan yangın! 2 kişi dumandan zehirlendi

Avcılar’da hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen iki kişi hastane kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yangın, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde 08.45'te bir hurda deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki yabancı uyruklu şahsın kaldığı hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sararken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerde uyuyan iki kişiyi kurtararak ambulansa teslim etti. itfaiye ekipleri daha sonra yangının yandaki eve sıçramaması için canla başla mücadele etti. Yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Soğutma çalışmaları yapılan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Avcılar’da korkutan yangın! 2 kişi dumandan zehirlendi
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