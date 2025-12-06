Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da sokak ortasında birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklu kavga kamerada!
Giriş Tarihi: 6.12.2025 16:36

Avcılar'da sokak ortasında birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklu kavga kamerada!

Avcılar'da 2 grup arasında sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga bir tarafın araca binip gitmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Avcılar’da sokak ortasında birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklu kavga kamerada!
  • ABONE OL

Korkutan olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mareşal Caddesi ile Ümit Sokak kesişiminde dün gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme ve yumruklarla taraflar birbirine saldırdı.

KAVGA CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, birbirlerine saldıran öfkeli gruptaki bazı kişilerin diğer grubun araca binip ayrılmasını istediği, başkalarının ise araca vurduğu görülüyor.

Gerginlik hafif ticari araçtakilerin uzaklaşması ile sona eriyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar'da sokak ortasında birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklu kavga kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz