AVM’de iğrenç olay: Tuvaletteki kadını gizlice görüntüledi!

Giriş Tarihi: 27.11.2025 14:46

Edirne'de bir alışveriş merkezinin bayan tuvaletinde, cep telefonuyla görüntü alınması büyük paniğe yol açtı. İki kişi olduğu tespit edilen şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Daha sonra yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı.

İHA Yaşam
Edirne merkezdeki Erasta Alışveriş Merkezi'nde (AVM) dün yaşanan olay, hem çalışanları hem de vatandaşları tedirgin etti. İddiaya göre, Erasta AVM'de görev yapan kadın bir çalışan, bayanlar tuvaletinde bulunduğu sırada yan kabinden ayaklarının altına doğru cep telefonuyla görüntü alınmaya çalışıldığını fark etti. Büyük bir panikle bağırarak tuvaletten çıkan çalışan, güvenlikten yardım istedi.

2 ŞÜPHELİ KAÇTI

Kısa süren kovalamaca sonrasında 2 kişi oldukları belirlenen şahıslar kaçmayı başardı. Daha sonra yapılan çalışmalarla M.Ö. (21) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan M.Ö.'nün eylemi gerçekleştiremediği, telefonunda yapılan kontrollerde anlaşılarak, serbest bırakıldı.

BU İLK OLAY DEĞİLMİŞ

Aynı alışveriş merkezinde benzer bir olayın daha önce de yaşandığı öğrenildi. O olayda ise bir erkek şahsın, yine bayanlar tuvaletinde kabinin üst kısmından elini uzatarak cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı, durumu fark eden kadınların tepkisi üzerine şahsın kaçtığı ifade edildi.

