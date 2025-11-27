AVM’de iğrenç olay: Tuvaletteki kadını gizlice görüntüledi!

Edirne merkezdeki Erasta Alışveriş Merkezi'nde (AVM) dün yaşanan olay, hem çalışanları hem de vatandaşları tedirgin etti. İddiaya göre, Erasta AVM'de görev yapan kadın bir çalışan, bayanlar tuvaletinde bulunduğu sırada yan kabinden ayaklarının altına doğru cep telefonuyla görüntü alınmaya çalışıldığını fark etti. Büyük bir panikle bağırarak tuvaletten çıkan çalışan, güvenlikten yardım istedi.