Haberler Yaşam Haberleri Türkiye yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor, ne kadar kaldı? Türkiye transfer dönemi bitiş tarihi için gün sayılıyor
Giriş Tarihi: 3.9.2022 12:00 Son Güncelleme: 3.9.2022 12:00

Türkiye yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor, ne kadar kaldı? Türkiye transfer dönemi bitiş tarihi için gün sayılıyor

Birçok ülkede transfer sezonu bitmiş durumda. İngiltere, Perşembe gecesi yaz transfer dönemini bitirdi. Takımlar kadrolarını güncelledi ve birçok takım hedefine ulaşmaya çalışacak. Türkiye yaz transfer sezonu ise hala devam ediyor. Taraftarlar, Türkiye yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye yaz transfer dönemi bitmesine ne kadar oldu? Türkiye yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor 2022? İşte detaylar!

Türkiye yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor, ne kadar kaldı? Türkiye transfer dönemi bitiş tarihi için gün sayılıyor

Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusu, futbolseverler tarafından sürekli soruluyor. Birçok ülkede transfer sezonu biterken, Türkiye yaz transfer dönemi hala devam ediyor. Peki, Türkiye'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine ne kadar kaldı? İşte detaylar!

AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU SONA ERDİ!

Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. 5 büyük ligde kadrolar kaydedildi.

İngiltere'de transfer sezonu 1 Eylül İngiltere saatiyle 23.00'da sona erdi. Yani Türkiye saatiyle 2 Eylül 2022 saat 01.00 tarihinde transfer sezonu bitmiş durumda.

TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer sezonunda hareketlilik devam ediyor. Türkiye'de transfer dönemi 17 Haziran 2022'de başladı. 8 Eylül 2022 tarihinde bitecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kış transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde bitecek.

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Türkiye yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor, ne kadar kaldı? Türkiye transfer dönemi bitiş tarihi için gün sayılıyor
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