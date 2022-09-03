Türkiye yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor, ne kadar kaldı? Türkiye transfer dönemi bitiş tarihi için gün sayılıyor

Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusu, futbolseverler tarafından sürekli soruluyor. Birçok ülkede transfer sezonu biterken, Türkiye yaz transfer dönemi hala devam ediyor. Peki, Türkiye'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine ne kadar kaldı? İşte detaylar!
AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU SONA ERDİ!
Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. 5 büyük ligde kadrolar kaydedildi.
İngiltere'de transfer sezonu 1 Eylül İngiltere saatiyle 23.00'da sona erdi. Yani Türkiye saatiyle 2 Eylül 2022 saat 01.00 tarihinde transfer sezonu bitmiş durumda.