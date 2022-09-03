Türkiye yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor, ne kadar kaldı? Türkiye transfer dönemi bitiş tarihi için gün sayılıyor

Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusu, futbolseverler tarafından sürekli soruluyor. Birçok ülkede transfer sezonu biterken, Türkiye yaz transfer dönemi hala devam ediyor. Peki, Türkiye'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine ne kadar kaldı? İşte detaylar!