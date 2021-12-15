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Giriş Tarihi: 15.12.2021 01:08

Avukat Burak Bekiroğlu’nun kardeşi Burçak Bekiroğlu koronavirüsten vefat etti

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Avukat Burak Bekiroğlu’nun kardeşi Burçak Bekiroğlu koronavirüsten vefat etti

Avukat Burak Bekiroğlu’nun bilgisayar yazılımcısı kardeşi Burçak Bekiroğlu geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmıştı. Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Kovid hastalarının tedavi gördüğü merkezde yoğun bakımda bulunan Burçak Bekiroğlu vefat etti. Burçak Bekiroğlu’nun cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Büyük Çamlıca Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.

FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden avukat Burak Bekiroğlu'nun bilgisayar yazılımcısı kardeşi Burçak Bekiroğlu (42), bir hafta önce Kovid-19'a yakalandı. Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Kovid hastalarının tedavi gördüğü merkezde yoğun bakıma yatırıldı.

KORONAVİRÜSTEN VEFAT ETTİ! CENAZE NAMAZI BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE...

Burçak Bekiroğlu, tüm verilerin iyi gitmesine rağmen bugün kalbi durarak hayatını kaybetti. Burçak Bekiroğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI YAYINLANDI

Sosyal medyadan ise avukat Burak Bekiroğlu'nun kardeşi Burçak Bekiroğlu'nun vefat haberi sonrasında baş sağlığı dilekleri paylaşıldı.

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: "Sevgili Burak Bekiroğlu kardeşimin kıymetli kardeşi Burçak Bekiroğlu Rahmeti Rahman'a kavuştu. Kardeşimize Allah'tan rahmet, başta yol arkadaşımız Burak Bekiroğlu olmak üzere, tüm aile fertlerine tek tek baş sağlığı diliyorum. Allah sabır versin."

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan: "Allah rahmet eylesin. Başınız sağolsun Burak Bey mekânı cennet olsun. @burakbekiroglu Sabrı cemil dilerim."

Selam Öğüt: "İnna lillahi ve İnna ileyhi raci'un. Kıymetli dostumuz Avukat Burak Bekiroğlu'nun kardeşi Burçak Bekiroğlu vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim. Mekânı Cennet olsun"

Yazar Esra Elönü: "Burak kardeşimizin kardeşi Burçak Bekiroğlu Kovid tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiş. Rabbim rahmet eylesin inşirah nasip eylesin. Başın sağ olsun kardeşim Burak Bekiroğlu"

Fazıl Duygun: "FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden Burak Bekiroğlu'nun kardeşi vefat etmiştir. Kendisine baş sağlığı dilerim. Kardeşine Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Bekir Tiryaki: "Sevgili kardeşim, arkadaşım, dostum Burak Bekiroğlu maalesef genç kardeşini kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin. Başın sağ olsun dostum."

Huriye Tezgelen: "Kovid nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden Burak Bekiroğlu beyin kardeşi hakkın rahmetine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin."

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Avukat Burak Bekiroğlu’nun kardeşi Burçak Bekiroğlu koronavirüsten vefat etti
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