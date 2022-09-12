Avukat, dolandırıcıların hedefi oldu! Her şey bir bankanın sosyal medya reklamını tıklamak ile başladı

Sosyal medyadan özel bir bankanın reklamını tıklayıp kişisel bilgilerini dolduran avukat Ayhan Karabal, hemen ardından telefondan arandı. Ne kadar kredi kullanmak istediğini soran kişiye, 20 bin TL kredi kullanmak istediğini söyleyen Karabal, "Biraz sonra banka yetkilileri sizi 0850'li numaradan arayacaklar. Oraya işlemi kabul ettiğinizi bildirin" denmesi üzerine 0850'li numaradan aranınca işlemi onayladı.

DOLANDIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Karabal'ın adına 46 bin TL ve 42 bin 500 TL ve 14 bin 500 TL olmak üzere toplam 103 bin kredi çekilerek 2 ayrı hesaba gönderilmesi üzerine, hesap hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri devreye girince Karabal'ın dolandırıldığı ortaya çıktı.