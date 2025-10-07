Avukat Serdar Öktem öldürüldü

İstanbul Zincirlikuyu'da aracının içinde silahlı saldırıya hedef olan avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti. 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde seyir halinde olan Öktem, trafikte beklediği sırada saldırıya uğradı. Çevredeki araçlardan inen 5 kişi, Kalaşnikof tüfek ve tabancayla Öktem'i çapraz ateşe aldı. Saldırganlar kaçarken, ağır yaralanan Öktem ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay yerinde 12 boş kovan bulundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 ve kaçmalarına yardım ettiği tespit edilen bir olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır" dedi. Şüphelilerin, kaçarken aracı terk ettikleri Arnavutköy ilçesinde yakalandıkları aktarılan açıklamada, saldırıda kullanılan silahlar (2 Kalaşnikof tüfek ve 2 tabanca), kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların da ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Soruşturma, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."Bu arada İstanbul'da yakalanan bir şüphelinin 25 Ağustos'taki ifadesinde Daltonlar Çetesi'nin Öktem'e saldırı düzenleyeceğini söylediği öne sürüldü. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında dosyası ayrılan Öktem, tutuksuz yargılanıyordu. Mahkeme son duruşmada, Öktem'in bir süre tutuklu kaldığı davanın dosyalarının birleştirilmesine karar vermişti.