Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Şişli'de Avukat Serdar Ökten silahlı saldırıya uğradı
Giriş Tarihi: 6.10.2025 17:18 Son Güncelleme: 6.10.2025 17:21

Son dakika: Şişli'de Avukat Serdar Ökten silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Şişli’de Avukat Serdar Öktem, dakikalar önce silahlı saldırıya uğradığı öne sürüldü. İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem'in ağır yaralı olduğu öne sürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

