Avukatlık asgari ücret tarifesi onaylandı! 2022 Yeni Avukatlık asgari ücret tarifesi hangi işlem ne kadar, kaç TL’den başlıyor?

Adalet Bakanlığı, avukatlık hizmtelerinde ödenecek olan asgari ücretlerin onaylandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından 2022 Avukatlık yeni asgari ücret tarifesi hangi işlem ne kadar, kaç TL'den başlıyor? şeklindeki soru üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaşıyor.

AVUKATLIK YENİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2022 Avukatlık yeni asgari ücret tarifesi ve tüm detaylar şöyle;