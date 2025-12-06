Haberler Yaşam Haberleri Avukatlık bürosunda dehşet saçmıştı: Cani kayınpeder adliyede!
Avukatlık bürosunda dehşet saçmıştı: Cani kayınpeder adliyede!

Kırıkkale'de bir avukatlık bürosunda kayınpeder, boşanma protokolü nedeniyle çıkan tartışmada gelinin kız kardeşini öldüren ve gelinini ağır yaralamıştı. Cani kayınpeder, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Feci olay, 5 Aralık günü Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'taki bir avukatlık ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasından boşanma aşamasındaki E.E. (37) ile kayınpederi Y.A., protokol görüşmesi için avukatlık bürosunda bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce kayınpeder, tabancayla gelini E.E. ve gelinin kız kardeşi Nilgün Geçer'e ateş etti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nilgün Geçer, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kafasından vurulan E.E.'nin Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Avukatlık bürosunda dehşet saçmıştı: Cani kayınpeder adliyede!
