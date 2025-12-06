Avukatlık bürosunda dehşet saçmıştı: Cani kayınpeder adliyede!

Feci olay, 5 Aralık günü Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'taki bir avukatlık ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasından boşanma aşamasındaki E.E. (37) ile kayınpederi Y.A., protokol görüşmesi için avukatlık bürosunda bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce kayınpeder, tabancayla gelini E.E. ve gelinin kız kardeşi Nilgün Geçer'e ateş etti.