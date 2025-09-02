Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Balık burcunda gerçekleşiyor! 2025 Eylül Kanlı Ay Tutulmasının burçlara etkisi

Kanlı ay tutulması, tüm astroloji alanlarında dikkat çeken bir döneme kapı aralıyor. Etkileri, hem astronomik hem de duygusal açıdan değerlendirilmeye değer. Balık burcunda tutulacak Ay etkileri ile gözlemleniyor. Peki; 2025 Eylül Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta zirveye ulaşacak?
Yaklaşan kanlı ay tutulması, 7 Eylül 2025 Pazar gecesi gerçekleşecek. Bu tarihi takvimlerinize not edebilirsiniz. Türkiye saati ile 18:30-20:30 saatlerine denk gelen ay tutulması gözlem yerleri ile merak konusu oldu.
Satürn retrosu, burçlar üzerinde duygusal ve yapı vurgulu etkiler getirirken, tutulma özellikle balık burcunda etkili olacak—içsel keşif, tamamlanma ve ruhsal aydınlanma vurgulanıyor.
Ayrıca, tutulmanın astrolojik etkilerine göre İkizler, Başak, Yay, Balık burçları bu tutulmadan en derin etkilenimler elde edebilir.
Eylül ayı ay tutulması ile birlikte bu ay boyunca tüm burçlar genel olarak duygusal temizlenme, sınır set etme ve yeniden yapılandırmaya yöneliyor.