Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Balık burcunda gerçekleşiyor! 2025 Eylül Kanlı Ay Tutulmasının burçlara etkisi

Giriş Tarihi: 2.9.2025 15:18

Ay tutulmasının yaklaşan büyüleyici atmosferi, gökyüzü meraklılarının ve astroloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'den izlenebilirliği ve burçlara getireceği içsel dönüşümü mercek altına alanlar balık burcunda gerçekleşecek Kanlı Ay tutulmasının burçlara etkisini de şimdiden araştırmaya başladı. Görsel şölen yaşatacak bu kozmik olay, özellikle değişim dönemleri ile ilişkilendiriliyor. Peki; 2025 Eylül Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Kanlı ay tutulması, tüm astroloji alanlarında dikkat çeken bir döneme kapı aralıyor. Etkileri, hem astronomik hem de duygusal açıdan değerlendirilmeye değer. Balık burcunda tutulacak Ay etkileri ile gözlemleniyor. Peki; 2025 Eylül Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta zirveye ulaşacak?

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Yaklaşan kanlı ay tutulması, 7 Eylül 2025 Pazar gecesi gerçekleşecek. Bu tarihi takvimlerinize not edebilirsiniz. Türkiye saati ile 18:30-20:30 saatlerine denk gelen ay tutulması gözlem yerleri ile merak konusu oldu.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye'de Ay tutulmuş olarak doğacak. Tutulma, Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya'dan izlenebilecek. Böylece tutulmanın gerçekleşmesi ardından gözlem yapılabilecek.

TAM AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ

Satürn retrosu, burçlar üzerinde duygusal ve yapı vurgulu etkiler getirirken, tutulma özellikle balık burcunda etkili olacak—içsel keşif, tamamlanma ve ruhsal aydınlanma vurgulanıyor.

Ayrıca, tutulmanın astrolojik etkilerine göre İkizler, Başak, Yay, Balık burçları bu tutulmadan en derin etkilenimler elde edebilir.

Eylül ayı ay tutulması ile birlikte bu ay boyunca tüm burçlar genel olarak duygusal temizlenme, sınır set etme ve yeniden yapılandırmaya yöneliyor.

