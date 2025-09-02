Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Balık burcunda gerçekleşiyor! 2025 Eylül Kanlı Ay Tutulmasının burçlara etkisi

TAM AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ

Satürn retrosu, burçlar üzerinde duygusal ve yapı vurgulu etkiler getirirken, tutulma özellikle balık burcunda etkili olacak—içsel keşif, tamamlanma ve ruhsal aydınlanma vurgulanıyor.

Ayrıca, tutulmanın astrolojik etkilerine göre İkizler, Başak, Yay, Balık burçları bu tutulmadan en derin etkilenimler elde edebilir.

Eylül ayı ay tutulması ile birlikte bu ay boyunca tüm burçlar genel olarak duygusal temizlenme, sınır set etme ve yeniden yapılandırmaya yöneliyor.