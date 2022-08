Ay yıldızlı kraliçeler

Kadın sporcuların gerek uluslararası gerek ulusal alanda elde ettikleri başarılar, milyonların göğsünü kabartıyor. Onların hayallerini hedeflere, hedeflerini madalyalarla, kupalarla başarıya dönüştürmesi, bir sonraki kuşağı da harekete geçiriyor, ilham veriyor. Türkiye'nin kadın sporcuları, başarıya giden yolda nasıl ilerlediklerini ve Türk sporunda kadının gücünü SABAH'a anlattı:Kadınsporcuların başarısı kartopuetkisi yaratıyor. Peşlerindengelecek olan bir nesli hareketegeçirdiler. Yüzme,voleybol, güreş ve daha birçokbranşta peş peşe güzelhaberler geldikçe kartopubüyüyerek dev bir çığadönüştü. Daha önümüzdegidilecek çok yol var ve Türkkadınları bu zorlu.yolları aşmaya hazırlar.Türkiye'yealtın madalya getirmek içinsöz verdim. Bunun için çabalıyorum.Büyük hayallerkuruyorum. Başka yerlerdeİstiklal Marşı'mızı okutmakistiyorum. Milli duygularlahareket ediyorum. Kadınınvarlığı, gücü her yerde olmalı.Yeter ki isteyelim ve inanalım.Vazgeçmek zaten Türk'ünkanında yok.Evliyim, çocuğumvar. Kamplara çoğuzaman onu bırakıpkatılıyorum. Canlabaşla çalışıp başarılıolmak için mücadeleveriyorum. Milli takımkampına oğlumu dagötürdüm. Sabahakşamantrenman yaptım,aynı anda çocuğumada baktım. Pesetmem. Kadınlar sondönemde her branştakürsüde yer alıyor.Daha da iyi olacağız.İstediğimiz her şeyeulaşabiliriz. En iyisiniyapıp en iyi noktayaimzamızı atacağımızıdüşünüyorum.Son zamanda kadın sporcular yükselişte.Birbirimize örnek oluyoruz. Benigören kadınlar spor yapmaya başlıyor.İnsanlar da artık bizi TV'de daha sıkgörmek istiyor. 13 yaşında tekvandocuydum.2014'te trafik kazası geçirdim.Sporla hayata tutundum. Okçuluğutercih ettim. Herkesin karşısına zorlukçıkıyor. Bu mental, fiziksel, duygusalzorluk oluyor. Benim zorluğum daparalimpik olmaktı. İki yılda kendimitoparladım. Yaşamaya dair planlarımvardı. Hiçbir kadın hayallerinden vazgeçmesin.Küçük yaştaspor yapmaya başladım.Sokakta da okul takımındada oynadım. Lisede altyapıyagirdim. Bölgesellige transfer oldum.Milli takıma seçildim.Spordan önceiçine kapanık biriydim.Spor hayatımıdeğiştirdi, olmazsaolmaz. Şimdiolimpiyatlarda,dünya kupasındadaha çok kadıngörüyorum.İnsanlar futbolundışındabizim de maçlarımızıtakip ediyor.Çok umutverici adımlaratılıyor.