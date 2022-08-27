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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Ay yıldızlı kraliçeler

Kadın sporcuların uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar göğsümüzü kabartıyor. Onların hayallerini hedeflere, hedeflerini başarılara dönüştürmesi genç kuşaklara da ilham kaynağı oluyor. Milli kraliçelerimiz, sporda Türk kadınının gücünü SABAH’a anlattı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Ay yıldızlı kraliçeler
Kadın sporcuların gerek uluslararası gerek ulusal alanda elde ettikleri başarılar, milyonların göğsünü kabartıyor. Onların hayallerini hedeflere, hedeflerini madalyalarla, kupalarla başarıya dönüştürmesi, bir sonraki kuşağı da harekete geçiriyor, ilham veriyor. Türkiye'nin kadın sporcuları, başarıya giden yolda nasıl ilerlediklerini ve Türk sporunda kadının gücünü SABAH'a anlattı:




TÜRK KADINI ZORLU YOLLARI AŞMAYA HAZIR
Dünya şampiyonu yüzücü Sümeyye Boyacı: Kadın sporcuların başarısı kartopu etkisi yaratıyor. Peşlerinden gelecek olan bir nesli harekete geçirdiler. Yüzme, voleybol, güreş ve daha birçok branşta peş peşe güzel haberler geldikçe kartopu büyüyerek dev bir çığa dönüştü. Daha önümüzde gidilecek çok yol var ve Türk kadınları bu zorlu.yolları aşmaya hazırlar.




MİLLİ DUYGULARLA YARIŞIYORUM
Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atlet Eda Tuğsuz: Türkiye'ye altın madalya getirmek için söz verdim. Bunun için çabalıyorum. Büyük hayaller kuruyorum. Başka yerlerde İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Milli duygularla hareket ediyorum. Kadının varlığı, gücü her yerde olmalı. Yeter ki isteyelim ve inanalım. Vazgeçmek zaten Türk'ün kanında yok.



PES ETMEM
Dünya ikincisi halterci Şaziye Erdoğan: Evliyim, çocuğum var. Kamplara çoğu zaman onu bırakıp katılıyorum. Canla başla çalışıp başarılı olmak için mücadele veriyorum. Milli takım kampına oğlumu da götürdüm. Sabah akşam antrenman yaptım, aynı anda çocuğuma da baktım. Pes etmem. Kadınlar son dönemde her branşta kürsüde yer alıyor. Daha da iyi olacağız. İstediğimiz her şeye ulaşabiliriz. En iyisini yapıp en iyi noktaya imzamızı atacağımızı düşünüyorum.

BİRBİRİMİZE ÖRNEK OLUYORUZ
Olimpiyat ikincisi okçu Öznur Cüre: Son zamanda kadın sporcular yükselişte. Birbirimize örnek oluyoruz. Beni gören kadınlar spor yapmaya başlıyor. İnsanlar da artık bizi TV'de daha sık görmek istiyor. 13 yaşında tekvandocuydum. 2014'te trafik kazası geçirdim. Sporla hayata tutundum. Okçuluğu tercih ettim. Herkesin karşısına zorluk çıkıyor. Bu mental, fiziksel, duygusal zorluk oluyor. Benim zorluğum da paralimpik olmaktı. İki yılda kendimi toparladım. Yaşamaya dair planlarım vardı. Hiçbir kadın hayallerinden vazgeçmesin.

SPOR HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ
Basketbol Kadınlar Milli Takım Kaptanı Esin Bilgili: Küçük yaşta spor yapmaya başladım. Sokakta da okul takımında da oynadım. Lisede altyapıya girdim. Bölgesel lige transfer oldum. Milli takıma seçildim. Spordan önce içine kapanık biriydim. Spor hayatımı değiştirdi, olmazsa olmaz. Şimdi olimpiyatlarda, dünya kupasında daha çok kadın görüyorum. İnsanlar futbolun dışında bizim de maçlarımızı takip ediyor. Çok umut verici adımlar atılıyor.

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