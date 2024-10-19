Ay’a iniş için çalışmalar tam gaz

Türkiye, uzaydaki varlığını artırmaya, uzay teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı Milli Uzay Programı tek tek hayata geçiriliyor. TÜBITAK Uzay, bir yandan yeni uydu projelerine devam ederken İMECE Takım Uydu Projesi'ne de yakın zamanda başlayacak. 15 Nisan 2023'te yerli ve milli ilk metrealtı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'yi uzaya fırlatan Türkiye, yine yerli ve milli olarak geliştirilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece uzaya gönderdi. 15 yıldan fazla hizmet vermesi öngörülen Türksat 6A'nın en geç yıl sonunda devreye alınması bekleniyor.Yer gözlem ve haberleşme uydusu geliştirme alanında önemli aşamalar kaydeden TÜBITAK Uzay, uydu projelerine devam ederken İMECE Takım Uydu Projesi'ne de yakın zamanda başlayacak. Projenin, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine yerli ve milli imkânlar ile erişerek bölgesel ve küresel izleme sağlamak adına iki uydudan oluşması ve dört yıl içinde devreye alınması planlanıyor. TÜBITAK Uzay, bünyesinde geliştirdiği gözlem ve haberleşme uydu projelerinde elde ettiği bilgi ve tecrübeleri Ay Araştırma Programı'na da taşıyacak. Ay Araştırma Programı (AYAP) birinci aşamasında, uluslararası işbirliğiyle çıkılacak dünya yörüngesinden kendi milli ve özgün hibrit roketin de ateşlenmesiyle Ay'a ulaşarak sert iniş yapacak.Günümüz itibarıyla AYAP-1 kapsamında Ay'a ulaşması planlanan uzay aracının riskleri tanımlandı. Kritik tasarım aşaması devam ediyor. Uzay aracının üretiminin tamamlanarak 2026 sonu-2027 ilk çeyreği periyodu içerisinde fırlatılması ve Ay'a erişim planlanıyor. Türkiye Uzay Ajansı, TÜBITAK Uzay ve Delta V şirketi tarafından yürütülen proje ile Ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirecek uzay aracı, milli imkânlarla ve birçok yerli alt sistemi içerecek şekilde geliştiriliyor.TÜRKIYE'NIN 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden pay alması için çalışmalar hızlandırılıyor. Savunma sanayiinde ve uydu teknolojilerinde kazanılan kabiliyetlerle yerli sanayinin uzay araştırmalarına daha etkin ve aktif katılmasına yönelik hazırlıklar yapılıyor. TÜBITAK'tan edinilen bilgiye göre, 15 Nisan 2023'te uzaya fırlatılan İMECE uydusu ile kazanılan yüksek çözünürlüklü görüntüleme yetkinlikleri, daha gelişmiş ve hassas uydu görüntüleme sistemleri geliştirilmesinde kullanılacak