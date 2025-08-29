Ayak İncinmesi Kaç Günde Geçer? Burkulan Ayak Bileği Ne Kadar Sürede İyileşir?

Ayak bileğinde meydana gelen incinmeler özellikle sporcularda, yoğun tempoda çalışanlarda ve günlük işlerini ayakta yapan kişilerde sıkça görülür. Basit gibi görünse de doğru tedavi edilmediğinde daha uzun süreli problemlere yol açabilir. Bu nedenle iyileşme sürecinin ne kadar süreceği konusu önem taşır. Ayak incinmesi kaç günde geçer, burkulan ayak bileği ne kadar sürede iyileşir sorularının cevapları ise bu konuda bizleri yeterli seviyede bilgilendirmektedir.

Ayak İncinmesi Kaç Günde Geçer?

Ayak incinmesi genellikle hafif vakalarda kısa sürede toparlanır. Basit bir zorlanma ya da hafif incinme söz konusuysa birkaç gün içinde ağrı azalabilir.

Orta dereceli incinmelerde ise şişlik ve ağrı daha uzun sürer. Bu durumda iyileşme süresi 1 ila 2 hafta arasında değişebilir. Düzenli dinlenme, buz uygulaması ve ayağı fazla zorlamamak süreci hızlandırır.

Daha ciddi yaralanmalarda iyileşme süresi birkaç haftayı bulabilir. Bu gibi durumlarda doktor kontrolü şarttır.

Burkulan Ayak Bileği Ne Kadar Sürede İyileşir?

Burkulma, ayak bileğindeki bağların normal hareket sınırının ötesine gerilmesiyle oluşur. Hafif burkulmalarda şişlik ve morarma olsa da çoğu zaman 1–2 hafta içinde toparlanma gerçekleşir.

Orta şiddette burkulmalarda bağlarda kısmi yırtıklar olabilir. Bu durumda iyileşme süresi 3–4 haftaya kadar uzayabilir. Düzenli bandaj kullanımı ve doktorun önerdiği egzersizler bu süreci destekler.

Şiddetli burkulmalarda ise bağlarda ciddi hasar ya da kopma görülebilir. Böyle bir durumda iyileşme süresi birkaç ayı bulabilir ve bazen cerrahi müdahale gerekebilir.