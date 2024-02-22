Ayak numarası yaşam süresini belirliyor

İsveç'te gerçekleştirilen bir araştırma yeniden dünya medyasının gündemine geldi. Uzmanlar ayak boyu ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Araştırma kapsamında İsveç genelinde 800 kadın ve erkek incelendi. Uzmanlar araştırılan kişinin ölüm nedenine, öldüğü yaşa ve ayak numarasına odaklandı. Çıkan sonuçlara göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği saptandı. Aynı zamanda kadın ile erkek arasında ayak numarası ile yaşam süresi arasında farklılık olduğu belirlendi. Araştırmayı yürüten Dr. Hans Bjors, "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık" ifadelerini kullandı. Doktor Bjors ve ekibinin çıkardığı ayak numaraları ve yaşam süresiyle ilgili olarak erkeklerde 46 numaralı ayakkabı giyenler 75 ile 82 yaş aralığında olacak şekilde hemcinsleri arasında en uzun süre yaşayanlar oluyor. Diğer taraftan yine erkeklerde 38 numara giyenlerin ise 63-66 arasında olacak şekilde en kısa ömre sahip oldukları belirlendi.Dr. Bjors'ın belirlediği rakamlar kadın ve erkeklere göre değişiklik gösteriyor. Kadınlar: 36 numara giyen kadınlar 64 ile 69 yıl kadar yaşıyor. 37.5 numara ayakkabı giyen kadınlar ise 70-76 yaş arası ömür sürüyor. 38 numara giyen kadınlar da 77 ile 82 yaş arası yaşıyor. 40 numara ayakkabı giyen kadınlar 78-84 sene kadar yaşarken, 42 numara ayakkabı giyenler ise 73-75 yaş ömür sürüyor. Ayakkabı numarası 44 olanlar 70-72 yaş, 46 olanlar 67-70 yaş, 46.5 olanlar ise 66-69 yaş ömür sürüyor.Erkeklerde ise 38 numara ayakkabı giyenler 63 ile 66 yaşına kadar hayatta kalıyor. 40 numara giyenler 66-69 yaş, 42 numara giyenler de 67 ile 72 yaş arası bir ömür sürüyor. 43 numara giyenler 72-75 yaş, 44 numara giyenler 73 ile 77 yaş, 46 numara giyenler ise 75 ile 82 yaş arası yaşıyor.