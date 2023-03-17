Ayakkabısını depremzedeye veren polis memuru yürekleri ısıttı

Bir daha sorduk ancak 43 numara yokmuş. Bir anlık bende ayağımdaki ayakkabıları çıkartıp verdim, daha iyisini bulunca değiştirirsin dedim. Bende ayağındaki ayakkabıları bırak bana deyince, 'Ağabey ayakkabıları 10 gündür giyiyorum çok kokar, seni rahatsız eder' dedi. Bende hiç önemi yok dedim. Keşke o an sıfır ayakkabım olsaydı da onu verebilseydim. Onun başına gelen şey yarın bizim başımıza da gelebilir. Ben insanlık görevimi yaptım. Hiç tereddüt etmedim. İyi ki vermişim" dedi.