Ayakkabısını depremzedeye veren polis memuru yürekleri ısıttı

Konya'da Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde görev yapan 25 yıllık polis memuru Rasim Serin, depremden sonra Ereğli karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında görev yapmaya başladı. Burada diğer illerden gelen depremzedeleri karşılayan ekipler, onlara yiyecek ve giyecek ikramında bulundu.
Serin, depreminin 11'inci gününde Hatay'dan geldiğini ve adının Mehmet olduğunu bildiği depremzedenin ayağındaki eski botları görünce üzüldü. Depremzede kendisine uygun bir ayakkabı bulamadığını söyleyince de hiç tereddüt etmeden ayağındaki ayakkabıları ona verdi. Kendisi de depremzedenin botlarını giyen polis memurunun bu anlara ilişkin çekilen videosu gönülleri ısıttı.
'AYAKKABILARIMI SEVE SEVE VERDİM'
15 gün Hatay'da görev yaptıktan sonra tekrar Konya'ya dönüp, görevine başlayan Rasim Serin o anları SABAH'a anlattı. Serin şunları söyledi: "Hatay'dan geliyormuş. Orada 4 katlı evleri ve lokantaları yıkılmış. Balıkesir'e doğru gidiyorlarmış. Ayakkabılarının bağcıkları yoktu ve eskiydi. Bende ayakkabı almadın mı diye sordum. Ağabey burada yokmuş dedi.
Bir daha sorduk ancak 43 numara yokmuş. Bir anlık bende ayağımdaki ayakkabıları çıkartıp verdim, daha iyisini bulunca değiştirirsin dedim. Bende ayağındaki ayakkabıları bırak bana deyince, 'Ağabey ayakkabıları 10 gündür giyiyorum çok kokar, seni rahatsız eder' dedi. Bende hiç önemi yok dedim. Keşke o an sıfır ayakkabım olsaydı da onu verebilseydim. Onun başına gelen şey yarın bizim başımıza da gelebilir. Ben insanlık görevimi yaptım. Hiç tereddüt etmedim. İyi ki vermişim" dedi.