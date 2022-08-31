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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Ayamama Deresi kırmızıya boyandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ayamama Deresi kırmızıya boyandı
İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi bu defa kırmızı renkte akmaya başladı. Çevresinde bulunan atölyelerden akan sıvılarla derenin suyunun kırmızı rene dönüştüğü ve kokudan durulamadığı kaydedildi. Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, kırmızı renkte akmaya başladı. Daha önce de yeşil ve mavi aktığı için gündeme gelen derede renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia edildi. Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü görüldü. Ayamama Deresi'nin renkten renge girmesine çözüm bulunmadığını belirten vatandaşlar, çevre felaketini sadece seyretmekle yetinen İBB yönetimini eleştirdi.

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Ayamama Deresi kırmızıya boyandı
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