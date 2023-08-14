Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süreden beri Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki Demirbaş, hayatını kaybetti. Demirbaş'ın cenazesinin yarın Ayaş'ta toprağa verileceği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden kıymetli dava arkadaşımız, Ayaş Belediye Başkanımız Burhan Demirbaş'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Ayaşlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.