Ayçiçeği sapları köy ekmeğine lezzet katıyor

Trakya'da Temmuz ve ağustos ayında hasat edilen ayçiçeğinin ardından boyları her yıl değişmekle beraber 1 metreyi bulan saplar, tarım alanlarında kalıyor. Ayçiçeği sapları bir süre tarlada kuruduktan sonra köy evlerinin bahçelerinde bulunan tuğla, kiremit ve killi toprakla yapılan fırınlarda ekmek üretimi için toplanıyor.Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinin Kuştepe köyünde köylü kadınları tarafından bu günlerde tarım alanlarında yakacak toplama telaşı yaşanıyor. Kuştepe köyünde traktör ile belirlenen tarlalara giden kadınlar, yaklaşık 50 ayçiçeği sapını bir araya getirerek demet oluşturuyor. Hazırlanan demetler iple bağlandıktan sonra traktör römorklarına yüklenip evlere getiriliyor. Ayçiçeği saplarının köy ekmeğine lezzet kattığına inanan kadınlar, yıl boyu fırınlarının ısınması için bu yakacakları kullanıyor.Köy sakinlerinden Gülşen Gürses, komşuları ile imece usulü tarlalardan ayçiçeği saplarını topladıklarını dile getirdi. Sapların yakacak olarak kullanıldığını anlatan Gürses, "Ekmek yapımında kor tutması gereken bir ateş istemediğimizde veya hafif bir ateş istediğimizde gündöndü (ayçiçeği) sopaları çok ideal bir yapıya sahip. Yufkaları pişirirken, erişte veya salça yapımında ağır ateş istediğimiz zamanlarda, ekmeklerimiz için çok ideal. Pişirme tarzımızda kor kalmamasını istiyoruz. Gündöndü sopasını atıp güçlü bir alev oluşturduktan sonra ekmeğimizi çok rahat pişirebiliyoruz" şeklinde konuştu.Köylerdeki tarlalarda ayçiçeği sapı toplama mesaisinin sürdüğünü anlatan Gürses, "Ayçiçeğinin kendine has olan bir kokusu var, bu sapları yaktığımızda da bu kokuyu duyabiliyoruz, hoş bir aroması var gerçekten de. Ev ekmeği ve diğer ateşte olan ürünlerde küçük bir is kokusu gelir ve biz bunun gündöndü sopasıyla piştiğini anlayabiliyoruz" dedi. Gürses, bir demetin 50 saptan oluştuğunu söyledi.Şükriye Akıncı ise topladıkları ayçiçeği sapları ile tuğla, kiremit ve çamurdan yaptıkları fırında ekmek pişirdiklerini söyledi. Ayçiçeği saplarının kolay yandığını ve ekmeğe lezzet kattığını belirten Akıncı, ayçiçeğinin hasat edilmesinin ardından bir süre tarlalarda kuruyan ayçiçeği saplarının imece usulü ile toplandığını kaydetti. Akıncı, günde yaklaşık 60 demet sap topladıklarını dile getirdi.