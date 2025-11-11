Haberler Yaşam Haberleri Ayçiçeği tarlasında feci ölüm: 14 yaşındaki Nursefa biçerdöverin altında can verdi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 17:41

Ayçiçeği tarlasında feci ölüm: 14 yaşındaki Nursefa biçerdöverin altında can verdi

Ağrı’da ayçiçeği hasadı sırasında meydana gelen feci kazada 14 yaşındaki Nursefa Samur hayatını kaybetti.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ayçiçeği tarlasında feci ölüm: 14 yaşındaki Nursefa biçerdöverin altında can verdi

Olay, Ağrı il merkezine bağlı Aşkale Köyü'nde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte köye ayçiçeği hasadına giden 14 yaşındaki Nursefa Samur, hasat sırasında traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı. Diğer tarım işçilerinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kız kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nursefa Samur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ayçiçeği tarlasında feci ölüm: 14 yaşındaki Nursefa biçerdöverin altında can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz