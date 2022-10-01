Aydın Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Bodrum Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aydın Bodrum arası kaç km seyahat planlayan kişilerin ilk olarak dikkate aldığı konulardan biridir. Çünkü gidilecek olan yere zamanında varabilmek için Aydın Bodrum arası kaç saat sürüyor ya da ne yol ne kadar sorularına yanıt bulmak gerekir. Yer şekilleri, iklim ve çevre faktörleri seyahat süresi üzerinde etkilidir. Özel araçla, uçakla, otobüsle Bodrum Aydın arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Aydın Bodrum Arası Kaç Kilometre?

Aydın ve Bodrum arasındaki mesafe seçilen yol türüne göre farklılık gösterebilir. Merkez Aydından Bodrum'a gitmek isteyen kişiler için de bu durum farklılık gösterir. Her iki lokasyon arasındaki mesafe karayolunda 176 km'dir. Bu mesafe havayolunda ise 128 km kadardır.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Bodrum Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aydın ve Bodrum arasında seyahat etmek isteyen kişilerin süre konusunda da önceden araştırma yapması gerekir. Karayolunda yolculuk 3 saat 4 dakika kadar sürer. Bu süre havayolunda 40 dakika kadardır. Özel araç ile gidecek olan kişiler benzinli araç ile 15.84 litre yakıt tüketir. Dizel araç ile 10,56 litre, LPG araçlarda 19,36 litre yakıt tüketimi olur.