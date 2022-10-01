Haberler Yaşam Haberleri Aydın Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Bodrum Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 15:58 Son Güncelleme: 1.10.2022 15:58

Aydın Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Bodrum Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aydın Bodrum arası kaç km sorusuna ulaşım şekline göre yanıt vermek gerekir. Her iki yer arasında yer şekillerinden doğan mesafe farklılıkları olabilir. Antalya Bodrum kaç saat sürüyor sorusu da bu bakımdan en çok merak edilen konulardandır. Seyahat planlamasında süre farkları her zaman dikkate alınan konulardandır. Bu bakımdan özel araçla, uçakla, otobüsle Bodrum Aydın arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtlarını araştırdık.

Aydın Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Bodrum Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aydın Bodrum arası kaç km seyahat planlayan kişilerin ilk olarak dikkate aldığı konulardan biridir. Çünkü gidilecek olan yere zamanında varabilmek için Aydın Bodrum arası kaç saat sürüyor ya da ne yol ne kadar sorularına yanıt bulmak gerekir. Yer şekilleri, iklim ve çevre faktörleri seyahat süresi üzerinde etkilidir. Özel araçla, uçakla, otobüsle Bodrum Aydın arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Aydın Bodrum Arası Kaç Kilometre?

Aydın ve Bodrum arasındaki mesafe seçilen yol türüne göre farklılık gösterebilir. Merkez Aydından Bodrum'a gitmek isteyen kişiler için de bu durum farklılık gösterir. Her iki lokasyon arasındaki mesafe karayolunda 176 km'dir. Bu mesafe havayolunda ise 128 km kadardır.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Bodrum Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aydın ve Bodrum arasında seyahat etmek isteyen kişilerin süre konusunda da önceden araştırma yapması gerekir. Karayolunda yolculuk 3 saat 4 dakika kadar sürer. Bu süre havayolunda 40 dakika kadardır. Özel araç ile gidecek olan kişiler benzinli araç ile 15.84 litre yakıt tüketir. Dizel araç ile 10,56 litre, LPG araçlarda 19,36 litre yakıt tüketimi olur.

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Aydın Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Bodrum Aydın Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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