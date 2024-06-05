Aydın Kuşadası’nda gaz patlaması: 2 işçi ağır yaralı!

Korkunç olay, sabah saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli işçiler Serdar Karşal ile Ferman Güzhan, sinek ilaçlaması yapmak için bölgedeki bir sitenin makine dairesine girdi. Belediye işçilerinin makine dairesine sinek ilacı sıktığı sırada, biriken metan gazı patladı.