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Giriş Tarihi: 5.6.2024 16:53

Aydın Kuşadası'nda gaz patlaması: 2 işçi ağır yaralı!

Aydın Kuşadası'nda korku dolu anlar yaşandı. Bir sitenin makine dairesinde metan gazının patlaması sonucu Kuşadası Belediyesi'nde görevli 2 işçi, ağır yaralandı...

DHA
Aydın Kuşadası’nda gaz patlaması: 2 işçi ağır yaralı!

Korkunç olay, sabah saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli işçiler Serdar Karşal ile Ferman Güzhan, sinek ilaçlaması yapmak için bölgedeki bir sitenin makine dairesine girdi. Belediye işçilerinin makine dairesine sinek ilacı sıktığı sırada, biriken metan gazı patladı.

Patlamada 2 işçi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın Kuşadası'nda gaz patlaması: 2 işçi ağır yaralı!
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