Aydın’da 17 yaşındaki genç dehşet saçtı! Eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

Nazilli'de yaşayan İbrahim Olece, saat 09.30 sıralarında bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Ömür Arslan'ın çalıştığı Uzun Çarşı'daki iç giyim mağazasına gitti. Olece, burada sırt çantasından çıkardığı tabancayı Ömür Arslan'a doğrultup, mağaza içinde bir süre kovaladı.







Daha sonra tetiğe basarak Arslan'ı sırtından vurdu. Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli aynı silahla intihar etti. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.







Daha önce başka bir mağazada birlikte çalıştıkları öğrenilen Arslan ile Olece'nin cenazeleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup, gelen aile yakınları sinir krizi geçirirken, toplanan kalabalığı polis dağıtmaya çalıştı.