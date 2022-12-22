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Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:51

Aydın'da 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'da, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Yunan unsuru tarafından oluşturulan Türk karasularına itilmeye çalışıldıkları, bu esnada botlarının daha fazla su aldığı ve kargaşa yaşandığı bilgisi alındı.

İHA
Aydın’da 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Aydın açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1'i beş aylık hamile olduğu beyan edilen 2 kadın düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

YUNAN UNSURLARI TARAFINDAN TÜRK KARASULARINA İTİLDİLER

Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sisam Adası önlerinde durduruldukları, motorlarının alındığı, botlarının halatla çekilerek sürüklendikleri, denizin çok dalgalı olduğu ve sürüklendikleri esnada botlarının su almaya başladığı öğrenildi. Öte yandan Yunan unsuru tarafından oluşturulan Türk karasularına itilmeye çalışıldıkları, bu esnada botlarının daha fazla su aldığı ve kargaşa yaşandığı bilgisi alındı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.

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Aydın'da 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
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