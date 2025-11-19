Aydın’da ’çam fıstığı’ hırsızları: Otların arasına saklamışlar!

Akılalmaz olay, Topçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre açıkta bırakılan yaklaşık 10 çuval çam fıstığı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Ayrıca bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde de çalınan çam fıstıkları otların arasında saklanmış halde bulundu. Ele geçirilen ürünler, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.