Aydın’da feci kaza! Otomobil zeytinliğe savruldu: Ölü ve yaralı var

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Hallaçlar Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Çine istikametine seyir halinde olan Melek Özdağlar (39) yönetimindeki 09 ACA 756 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine savruldu.

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle sürücü Melek Özdağlar (39) ile araçta bulunan Sibel Beyhan Toprak (41) ve Serin Irmak (11) sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan kontrolde ise Toprak ve Özdağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu saptanan Serin Irmak ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.