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Giriş Tarihi: 20.11.2024 01:21 Son Güncelleme: 20.11.2024 01:26

Aydın'da feci ölüm: İnek sağarken canından oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde, ahırda makineyle inek sağarken süt sağım makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Fatma Koşçak (55), yaşamını yitirdi

DHA
Aydın’da feci ölüm: İnek sağarken canından oldu

Olay, saat 18.00 sıralarında kırsal Karaaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Fatma Koşçak, iddiaya göre, kendine ait ahırda süt sağım makinesi ile inekleri sağmaya başladı. Koşçak, süt sağım makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılıp, hareketsiz kaldı.

Durumu gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Koşçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Koşçak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Aydın'da feci ölüm: İnek sağarken canından oldu
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