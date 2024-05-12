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Giriş Tarihi: 12.5.2024 13:28

Aydın'da hastanede hayatını kaybeden Hasan Çağlayan ölmeden önce katilini söyledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde karnından bıçaklanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hasan Çağlayan (53), tedavisi esnasında oğlu tarafından bıçaklandığını söyledi.

İHA
Aydın’da hastanede hayatını kaybeden Hasan Çağlayan ölmeden önce katilini söyledi
Olay, Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi yol ayrımında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, karın bölgesinden bıçaklanmış bir şekilde Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Durumun adli vaka olarak değerlendirilmesinin ardından Çağlayan, tedavi esnasında görevlilere katilinin kim olduğunu söyledi. Oğlu H.Ç. (28) ile birlikte alkol aldıklarını ifade eden Hasan Çağlayan, o esnada oğlu H.Ç. tarafından bıçaklandığını söyledi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan Çağlayan, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu H.Ç. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Aydın'da hastanede hayatını kaybeden Hasan Çağlayan ölmeden önce katilini söyledi
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