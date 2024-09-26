Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da iki husumetlinin kavgası kanlı bitti: Ağır yaralanan adam öldü!
Giriş Tarihi: 26.9.2024 09:39

Aydın’da iki husumetlinin kavgası kanlı bitti: Ağır yaralanan adam öldü!

Feci olay Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana geldi. 2 yıldır aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. İşte haberin detayları…

İHA
Aydın’da iki husumetlinin kavgası kanlı bitti: Ağır yaralanan adam öldü!

Feci olay, 25 Eylül Çarşamba günü Aydın'da saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 yıldır husumet bulunan M.Ö. ile Turgay Taş cadde üzerinde karşı karşıya geldi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Taş husumetlisi M.Ö. tarafından göğüs bölgesinden bıçaklandı. 3 bıçak darbesi ile yaralanan Taş kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Taş'a ilk müdahalesi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Taş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taş'ın ailesi ve yakınları Buharkent Devlet Hastanesi önüne akın ederken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın’da iki husumetlinin kavgası kanlı bitti: Ağır yaralanan adam öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA