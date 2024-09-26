Aydın’da iki husumetlinin kavgası kanlı bitti: Ağır yaralanan adam öldü!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Taş'a ilk müdahalesi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Taş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taş'ın ailesi ve yakınları Buharkent Devlet Hastanesi önüne akın ederken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.