Aydın’da sağanak ve fırtınanın bilançosu ortaya çıktı!





Herhangi bir tehlikenin olmadığı değerlendirilmiştir. Nazilli ve Didim Kaymakamlıkları tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı." Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtınanın etkili olduğu yerlerde devrilip yolu kapatan çok sayıda ağacı kaldırdı.