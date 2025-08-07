Aydın’da üniversite öğrencisi genç kızın şüpheli ölümü

Olay gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Yardım Hattı'na Kalfaköy yolu üzerindeki su deposu önünde bir kadının başından vurulduğu yönünde gelen ihbar üzerine, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının başına isabet eden tabanca mermisi ile hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadının cesedinin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yeri inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Bu arada Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. cinayet zanlısı olarak olay yerinde gözaltına alındı.