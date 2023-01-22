Aydos Orman Caddesi üç ilçeyi birbirine bağlıyor

Pendik Belediyesi'nin yoğun gayretleriyle 45 günde tamamladığı Aydos Orman Caddesi, Pendik, Kartal ve Tuzla olmak üzere üç ilçeyi birbirine bağlıyor. Dar olması nedeniyle sık sık araç kazalarının yaşandığı Aydos Orman Caddesi yol genişletme çalışması sonrası 8 metrelik genişliğe ulaştı. Yenilenen yol, hava ve zemin şartlarına dayanıklı sert grovak zemin, hasır demir, beton ve asfalt olmak üzere 4 katmandan oluşuyor. Çift şerit gidiş geliş trafik düzenine sahip caddede hız kesicilerin de konulmasıyla kaza riski minimuma indi.Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Aydos Orman Yolu'nu genişletmenin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak "1,5 km'lik bir yol; ama 3 ilçeyi bağlantısını sağlayan kritik bir öneme sahip. İki aracın zor geçtiği bu yolu duble yol haline getirdik. Bu yolun güvenlik ve yangın anlamında da Aydos Ormanı'na hizmeti olacak." dedi.LoRa Sistemini Türkiye'de ilk defa kullanıma alan Pendik Belediyesi, akıllı teknolojiler ile nesneler arasında uzun menzilli iletişimi kolaylaştıran LoRa network altyapısıyla Aydos Orman Caddesi yoluna konulan sensörlerle ise asfalt sıcaklığı anlık olarak ölçülüyor. Bu sayede yolda oluşabilecek gizli buzlanma riski ilgili birimlere anında bildiriliyor ve önlemler alınıyor.Ulaşım çalışmalarında önemli bir yer tutan Aydos Orman Caddesi'nin ikici etap çalışmalarına başlandı. 2. etabın genişletme, asfalt serimi, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Aydos Caddesi ile Dağçileği Sokak arasında yapılan Aydos Orman Caddesi 2. etap bittiğinde 2 bin 500 metre uzunluğunda olacak. Yol yenilendiğinde aynı ilk etapta olduğu gibi çift gidiş geliş trafik düzenine sahip olacak. Sürücülere zaman kazandıracak olan Aydos Orman Caddesi 2. etap, Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinden Çınardere bölgesine doğrudan ulaşım sağlayacak.