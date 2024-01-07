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Giriş Tarihi: 7.1.2024

Ayla Algan’a veda

86 yaşında kaybettiğimiz Türk tiyatrosunun ustalarından Ayla Algan dün son yolculuğuna uğurlandı. Algan’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sanatçı dostları omuz verdi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ayla Algan’a veda
Beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede önceki gün 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan dün oyuncu dostları, yakınları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapıldı. Törende Algan'ın kızı Sevi Algan, oyuncular Erol Babaoğlu, Halit Ergenç, oyuncu ve yönetmen Nedim Saban, Mine Koyuncuoğlu, Bilge Katipoğlu, Garo Mafyan, Ayşegül İşsever, Orhan Alkaya, Ayla Uzunatağan, Sevinç Özer, Aslı Öngören, Uğurtan Atakan ve Hilmi Zafer Şahin konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen katılımcılar, karanfil bırakarak Algan'a veda etti.



Törenin ardından usta sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camii'ne getirildi. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erdal Özyağcılar, Orhan Gencebay, Hakan Bilgin, Alper Kul, Engin Çağlar ve Kerem Alışık'ın yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Sanatçı dostları Algan'ın tabutuna omuz verdi. Sanatçının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Tiyatro dalında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Algan, Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.

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Ayla Algan’a veda
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