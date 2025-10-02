Aynadaki Yabancı dizisi bu hafta başlıyor! ATV ile Aynadaki Yabancı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni sezonda ekranlara damga vurması beklenen dizi Aynadaki Yabancı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başlangıç günü, yayın saati, hikayesi ve oyuncuları şimdiden merak konusu. Hafızasını kaybeden Azra'nın geçmişiyle yüzleşme hikâyesi, izleyiciyi derinden etkileyecek. Aynadaki Yabancı ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte ATV'nin yeni dizisiyle ilgili merak edilenler…
Aynadaki Yabancı, Cumartesi günü saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.
Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay, Berşan Tan ve Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı'da Eda Teksöz de yönetmen koltuğunda oturuyor.
Dizi, Azra adlı karakterin yaşadığı dramatik dönüşümü anlatıyor. Estetik operasyon geçiren Azra, beklenmedik bir komplikasyon sonucu hafızasının bir bölümünü kaybeder. Onu kaybeden Emirhan ve beklenmedik bir şekilde hayatına giren Barış arasındaki denge kimlik mücadelesiyle birlikte karışıyor.
Dizi, kimlik, hatıra ve kader temaları etrafında örülmüş bir hikâye sunuyor.
Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.