Aynı sokak köğeği iki kardeşe 3 gün arayla dehşeti yaşattı

'ARTIK ÖNLEM ALINMALI'

Duruma tepki gösteren mahalleli Figen Sardaş (35), "Muradiye artık sokak köpekleri nedeniyle yaşanılmaz hale geldi. Hepimiz hayvanseveriz, benim de hayvanlarım var ama bu sokak köpeklerinin toplanıp, korunaklı, uygun bir alanda yaşamaları sağlanmalı. Çünkü, çocuklarımız dışarı çıkar çıkmaz saldırıyorlar. Çiğ etle beslendikleri için de saldırgan oluyorlar. Sokak köpekleri tarafından ısırılan kişi sayısı bir değil, iki değil. Artık bir önlem alınmalı" diye konuştu.