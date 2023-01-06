Aynur Kasabalı İlköğretim Okulu’nda ’Şehitlik Köşesi’ oluşturuldu: Çocuklar kahramanların emanetlerine sahip çıkıyor

Buna rağmen hiçbir çocuğumuz camı açıp içindeki eşyalara elini bile değdirmedi. Çocuklara bunun ne almana geldiğini, şehitliğin önemini anlattık. Onlarda bu düşünceye inanılmaz şekilde sahip çıktı. Şehit ailelerimizden 'benim oğlumun fotoğrafını da koyar mısınız?' gibi tekliflerde geldi. Şehidimizin ismi daha önce bir yere verilmemişti, ilk kez buraya verildi.