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Giriş Tarihi: 4.4.2023 20:16 Son Güncelleme: 4.4.2023 21:10

Ayrılıp tekrar barıştığı kocasını bıçakladı

Mersin'de 2 çocuk annesi A.S. ayrılıp tekrar barıştığı kocasını çıkan tartışmada bıçakladı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Erdemli Adliyesi’ne sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken bıçakladığı eşi ise tedavi altına alındı

DURHASAN ŞAHİN
Ayrılıp tekrar barıştığı kocasını bıçakladı

Olay, Erdemli ilçesinde bağlı Merkez Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre; 2 çocukları bulunan S.D. (33) ve A.S.(31) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada S.D., eşi A.S' yi darp etti. Bu sırada A.S., evde bulduğu bıçağı eline geçirerek kocası S.D.,'yi sol göğsünden bıçakladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı koca ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı Şüpheli kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

EŞİM BENİ TEHDİT ETTİ İDDİASI

Emniyette işlemleri tamamlanan kadın, Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan kadının mahkemedeki ifadesinde, kocasının alkol aldığını, kafasına vurup saçından çekerek balkona götürdüğünü ve kendisini balkondan atmakla tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Çiftin 1 yıl önce resmi olarak ayrıldığı ancak 3 ay önce tekrar barıştığı belirtildi.

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Ayrılıp tekrar barıştığı kocasını bıçakladı
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