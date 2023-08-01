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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Ayrılmak isteyen eşini öldürüp yola attı

Ayrılmak isteyen eşini öldürüp yola attı
Çorum'un Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaç mevkisinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, isminin G.A. (37) olduğu belirlenen kadının silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının yakınlarının jandarmaya verdiği ifadede, bir çocuk annesi G.A'nın boşanma aşamasında olduğu, başka bir şehirde görevli polis memuru eşi M.A ile çocukları ve bir yakınlarıyla pikniğe gittikleri, M.A'nın eşini ve çocuğunu yanına alarak su almak için uzaklaştığı ve geri dönmediklerini belirtti. Polis ekipleri, eşini öldürdükten sonra çocuğuyla birlikte kaçtığı ihtimali üzerinde durulan M.A'yı, Havza ilçesinde yakaladı. Şüphelinin ifade işlemleri için Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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Ayrılmak isteyen eşini öldürüp yola attı
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