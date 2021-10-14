Ayşe Cenikli’nin katil zanlısına indirimsiz müebbet hapis!

Samsun'da 28 Nisan 2021 tarihinde 18 yıllık eşi Ayşe Cenikli'yi öldüren Bülent Cenikli'nin duruşması Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti eşini öldüren Bülent Cenikli'yi hiçbir indirim uygulanmadan kasten ve tasarlayarak eşini öldürmek suçundan müebbet hapis cezası verildi.

"ÖLDÜRECEK OLSAM DAHA ÖNCE ÖLDÜRÜRDÜM"

Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin evinin önüne gelerek tabanca ile Ayşe Cenikli'yi öldüren Bülent Cenikli savunmasında, "Ben eşimi planlayarak öldürmedim. Sürekli uzaklaştırma kararı aldı. Ben de çok sinirlendim. Ancak öldürmek gibi bir kastım yoktu. Olsaydı daha önceki kavgalarımızda öldürürdüm." diyerek şok ifadeler kullandı.

Mahkeme katil zanlısı Cenikli hakkında herhangi bir tahrik yada iyi hal indirimi olmaksızın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

18 YIL SÜREN ŞİDDET

Ayşe Cenikli'nin yakınlarının avukatı Avukat Cansu Muzaca, katil zanlısı Bülent Cenikli'nin Ayşe Cenikli ile görücü usulü ile evlendiğini, evliliği boyunca sürekli dövdüğünü ve şiddet uyguladığını kaydetti.

Muzaca; Ayşe Cenikli'nin, eşini birçok kez polise ve mahkemeye şikâyet ettiğini belirterek; "En az 4 kez uzaklaştırma kararı almış. Hatta Ayşe Cenikli zaman zaman çok ağır şiddet gördüğü için bir kez de sığınma evine gitmiş ve yaklaşık 1 hafta orada kalmış. Aile büyükleri sık sık devreye girerek çocukların ailesiz büyümemesi için barıştırmıştır. Ancak Ayşe Cenikli ölmeden 10 gün önce Samsun 4. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açmış, boşanmaya zamanı olmadan öldürülmüştür" dedi.

"TABANCAYI ANNEM VERDİ" DEMİŞTİ, İFADE DEĞİŞTİRDİ

Avukat Muzaca, eşini öldüren Bülent Cenikli'nin eşini öldürdükten sonraki iki ifadesinde eşini öldürdüğü silahı annesinin verdiğini söylerken daha sonraki ifadesinde silahı köyünde bir tanıdığından aldığını iddia ederek ifade değiştirdiğine dikkat çekti.

Muzaca, "Bülent Cenikli'nin annesinin Pazar yerinde oğluma Ayşe'yi öldürteceğim şeklinde konuşmaları varmış. Buna pazar yerinde şahit olanlar var. Mahkeme heyeti pazar yerine yakın yerlerdeki kamera kayıtlarını istedi. Biz aynı zamanda anne Hatice Cenikli'nin de azmettirici olarak yargılanmasını talep ettik." dedi.

Öte yandan Ayşe Cenikli'nin duruşmaya katılan yakınları, olayın yeniden anlatılması sırasında mahkeme salonunda fenalık geçirdi.