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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Ayşegül’den acı haber

ABBAS ÇAKAR
Ayşegül’den acı haber

Afganistan uyruklu A.M.’nin cinsel istismar girişiminde bulunup başından taşla yaraladığı 17 yaşındaki Ayşegül, 5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

K ocaeli'nin Gebze ilçesinde, 12 Temmuz günü Afganistan uyruklu A.M.'nin (20) cinsel istismar girişiminde bulunup başından taşla yaraladığı 17 yaşındaki Ayşegül Aydın, tedavi gördüğü hastanede 5 aydır verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Korkunç olay, geçtiğimiz 12 Temmuz'da yaşandı. Etüt merkezinden eve dönen 17 yaşındaki Ayşegül, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M.'nin saldırısına uğradı.



GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
A.M. ormanlık alana sürüklediği genç kıza cinsel istismarda bulunmak istedi. Daha sonra kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından taşla yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olaydan sonra yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede 5 aydır yaşam savaşı veren 17 yaşındaki Ayşegül Aydın'dan acı haber geldi. Talihsiz genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Metin Aydın'ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm" diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, "Ağlama yavrum iyi olacaksın" dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

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Ayşegül’den acı haber
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