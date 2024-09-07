Azdavay şapkaları yeniden hayat buldu

Geleneksel kadın başlıkları konusunda 44 yıl çalışma yapan emekli öğretim üyesi Dr. Lale Özder, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümünde görev yaparken Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kadınların giydiği 600 yıllık kıyafetlerle tanıştı. Azdavay ilçesinde kadınların giydiği yöresel şapkaları kullanarak yeni tasarımlar ortaya koymak isteyen Özder, 20 yeni şapka modeli geliştirdi. Tasarladığı şapkaları beğeniye sunan Özder, üniversitede görev yaptığı dönemde şapka üzerine dersler verdiğini söyledi.