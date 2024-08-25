Azeri annenin film gibi mücadelesi yürek kabarttı

Azerbaycan'da, ilk eşinden dünyaya getirdiği ilk kızını 8 yaşında kansere kurban veren Azeri Larissa Bayraktar ikinci evliliğini yaptığı Trabzon'da dünyaya getirdiği kızının da doğuştan kalp hastası olduğunu öğrendi. İkinci eşinden ayrılan Larissa Bayraktar, 12 yıl hastane hastane dolaşarak hem annelik hem de babalık yaptığı kızını sağlığına kavuşturdu. Bu süreçte, "Kızım iyileşirse hastalara yardımcı olacağım" diye söz veren Bayraktar, üniversiteyi de kazanıp, "Yemek ve pastacılık " bölümünden mezun oldu.Muhtaç insanların bakımı için eğitim alan Bayraktar, şimdi Trabzon'daki Fatih Devlet Hastanesi'nde hasta bakıcısı olarak çalışıyor. Bayraktar, "İki kızım için tek başıma mücadele verdim ama birini kurtarabildim. Leyla kızım Allah'ın bir hediyesi oldu. Hayat bana şunu öğretti: Yaşayan, çeken bilir. Hayat bana çok acılar yaşattı ama şimdi kızımla burada çok mutluyum" diye konuştu.