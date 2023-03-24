Aziz Yıldırım’a 108 bin lira kumpas tazminatı: Mahkemeden gerekçesinde ‘ruhsal acı’ vurgusu

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, dönemin Fenerbahçe yöneticilerinden İlhan Yücel Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklara İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını onamıştı. Yargıtay kararının ardından Aziz Yıldırım, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141'nci maddesinde düzenlenen haksız tutuklamayla ilgili Maliye Hazinesi'ne izafeten İstanbul Defterdarlığı'na dava açmış, 364 gün tutuklu kaldığı süre içinde maddi ve manevi kayıplar yaşadığını vurgulayarak 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat talep etmişti.

AZİZ YILDIRIM'A 108 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENECEK

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Aziz Yıldırım'ın maddi zararını tespit etmek amaçlı dosyayı bilirkişiye gönderdi. Gelen bilirkişi raporunda Yıldırım'ın uğradığı maddi zarar miktarının 8 bin 89 lira 49 kuruş olduğu belirlendi. Mahkeme, Fenerbahçe'nin eski başkanına maddi olarak 8 bin 89 lira 49 kuruş, manevi olarak da 100 bin lira tazminatın tutukluluk tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.

EKONOMİK DURUMU VE ÇEKTİĞİ ACI GÖZETİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, gerekçesini de açıkladı. Gerekçede Aziz Yıldırım'ın tutuklu kaldığı süre boyunca özgürlüğünden mahrum bırakıldığı, bu dönemde mesleğine devam edemediği için maddi zarara uğradığı, ailesiyle kendinin acı çektiği ve ihalesini kazandığı projeden çıkarıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtığı belirtildi.

TUTUKLU KALDIĞI SÜRE İTİBARİYLE YASAL FAİZİ İŞLEYECEK

Kararda, manevi tazminat miktarları belirlenirken davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine yüklenen suçun niteliği, tutuklu olarak kaldığı süre, özgürlüğünden yoksun bırakıldığı için duyduğu ızdırap ve ruhsal sıkıntının bir ölçüde giderilmesi amacına yönelik hareket edildiği vurgulandı. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri gözetilerek davacı Aziz Yıldırım'a 365 gün tutuklu kaldığından ötürü maddi olarak 8 bin 89 lira 49 kuruş, manevi olarak da 100 bin liranın 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verildiği açıklandı.