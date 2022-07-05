Azra özgürlüğüne kavuştu

Lise öğrencisi olan Azra Erdağ, Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini 3 yıldır taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı köy meydanında tabancayla öldürdü. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan lise öğrencisi Azra Erdağ, ilk duruşmada yaptığı savunmasında "Üç yıldır beni rahatsız ediyordu. Köy çeşmesinde hayvanlara su verirken yanıma gelip, 'Seni kaçıracağım Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım' dedi. Bende onun korkusundan yanımda taşıdığım silahı çekip gözümü kapatarak ateş ettim. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Suça Sürüklenen Çocuk'un aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak orantılık ve ölçülülük ilkeleri uyarınca tahliyesine karar verdi.



