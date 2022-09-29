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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Azra’nın katili intihar etti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Azra’nın katili intihar etti
Akdenİz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21), geçen yıl 28 Temmuz'da kaybolduktan bir hafta sonra parçalara ayrılmış cesedi Varsak'ta ormanda bulunmuştu. Talihsiz kızın kafası ise tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Olayla ilgili emlakçı Mustafa Murat Ayhan (49) nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, cinsel saldırı suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye'yi sarsan korkunç cinayeti işleyen Ayhan, kaldığı Diyarbakır 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik hücresinde bileklerini kesti. Ayhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Kızının katilinin intihar ettiğini öğrenen Azra'nın annesi Mezide ve babası Mustafa Haytaoğlu, kızlarının başının hâlâ kayıp olduğunu belirterek, "Keşke Azra'nın başının nereye attığını söyleseydi" diyerek tepkilerini dile getirdi. Haytaoğlu çifti kızlarının Osmaniye'deki mezarına gidip dua ettiler. Anne Mezide Haytaoğlu, "O caninin ölmesi beni hiç rahatlatmadı. Daha fazla acı çekmesini isterdim" derken, baba Haytaoğlu'nun Diyarbakır'a giderek, görevlilere cesedi görmek istediğini ilettiği öğrenildi.

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Azra’nın katili intihar etti
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